Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов
03:32 05.05.2026
Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов.
  • Файлы, которые приходят в сообщениях, содержат трояна-стилера, поэтому не стоит открывать их от неизвестных отправителей.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом "Вам персональное поздравление от В.В. Путина". Файл содержит трояна-стилера", - рассказали там.
В "Мошеловке" рекомендуют не открывать файлы с "открытками" от неизвестных отправителей.
