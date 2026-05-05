Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов

Файлы, которые приходят в сообщениях, содержат трояна-стилера, поэтому не стоит открывать их от неизвестных отправителей.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом "Вам персональное поздравление от В.В. Путина". Файл содержит трояна-стилера", - рассказали там.