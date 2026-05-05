МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом "Вам персональное поздравление от В.В. Путина". Файл содержит трояна-стилера", - рассказали там.
В "Мошеловке" рекомендуют не открывать файлы с "открытками" от неизвестных отправителей.