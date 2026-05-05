Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram.
- Они представляются специалистами по замене замков и домофонных ключей и просят продиктовать цифры из уведомления в Telegram, выдавая их за пин-код для доступа в подъезд.
- Звонившие использовали данные из утекших баз, обращаясь к жертвам по имени и отчеству и называя точный адрес регистрации.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему кражи аккаунтов в Telegram, выдавая себя за специалистов по замене дверных замков и домофонных ключей в подъездах, рассказал РИА Новости один из пользователей, столкнувшийся с попыткой обмана.
"Представляются специалистами, которые меняют замки и ключи домофонов в подъезде. Говорят, что первое время нужно ходить по специальному коду. В этот момент в Telegram приходит уведомление с кодом, который мошенники просят продиктовать", - сообщил собеседник агентства.
Злоумышленники утверждают, что эти цифры являются сгенерированным пин-кодом для доступа в подъезд, который якобы нужно "прописать в ключе", рассказал пользователь. На самом деле код является системным уведомлением мессенджера для авторизации на новом устройстве.
"Видимо, так крадут Telegram-аккаунты", - добавил собеседник.
По его словам, звонившие использовали данные из утекших баз: обращались по имени и отчеству и называли точный адрес регистрации.
