Мобилизованных на Украине держали взаперти в здании школы, сообщил пленный

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мобилизованных 210-го отдельного батальона, прикомандированного к 425-му отдельному штурмовому полку ВСУ "Скала", содержали взаперти в здании школы, рассказал РИА Новости пленный Виталий Гербич.
Виталия мобилизовали, остановив на улице в Киевской области, в этот же день он прошел медкомиссию и был направлен в учебный центр.
"Проходил учебку в этом 210-м бате. Нас держали в основном взаперти. Это было огромное здание, типа школы, трехэтажное", - сказал пленный.
По его словам, в плен его группа добровольно сдалась в районе Гришино ДНР.