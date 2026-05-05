СМИ: жители Закарпатья перекрыли дорогу из-за мобилизации священника

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жители села в Закарпатье на Украине перекрыли дорогу в знак протеста против насильственной мобилизации местного священника, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Жители села Липча, Хустский район, заблокировали проезд транспорта в знак протеста против того, что их священник - отец Сергий - был насильно задержан представителями ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы, - ред.)", - говорится в сообщении.