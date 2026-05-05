08:51 05.05.2026 (обновлено: 08:55 05.05.2026)
Россиянка рассказала, как чуть не попала в рабство в Мьянме

Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала, что чуть не попала в рабство после отклика на вакансию в Telegram.
  • Жертв привлекают через соцсети обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в схемах кибермошенничества.
  • Операция по освобождению россиянки прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД во Вьетнаме, а также мьянманских силовых структур.
ДЖАКАРТА, 5 мая — РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала РИА Новости, что чуть не попала в рабство после того, как откликнулась на вакансию в Telegram.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
По словам собеседницы агентства, ранее она уже работала в странах Азии и искала новые возможности в регионе, поэтому не заподозрила обман.
"Ранее я откликалась на вакансии в строительных и логистических компаниях в Азии, поскольку жила сначала в Индонезии, затем на Пхукете. У меня уже был успешный опыт работы над проектами в регионе, поэтому у меня не было серьезных опасений, что за обычными объявлениями вроде "работа в Таиланде" или "работа на Бали" могут стоять мошенники", — рассказала россиянка.
Она уточнила, что в одном из Telegram-каналов увидела предложение о работе HR-специалистом, которое позже оказалось вакансией переводчика.
"В одном из Telegram-каналов я увидела вакансию в Таиланде. Изначально позиция называлась HR в агентстве при логистической компании, но позднее выяснилось, что речь идет о работе переводчиком", — сообщила она.
Как рассказала россиянка, с ней провели видеособеседование, показали офис и убедили в легальности предложения, однако позже место работы неожиданно сменилось с Таиланда на Мьянму.
После прилета в Янгон ее сначала разместили в гостинице, однако вскоре отправили к якобы месту работы.
"После прилета меня заселили в приличный отель. Буквально через три часа мне сообщили, что нужно ехать к месту работы. В тот момент я решила, что, возможно, это просто офис компании в другом месте", — отметила она.
По ее словам, дальнейшая поездка длилась около 14 часов, за это время ее перевозили через множество пересадок под вооруженной охраной.
"Меня посадили в машину вместе с вещами… Дорога в итоге заняла около 14 часов. За это время мы сменили примерно десять машин. Нас сопровождали вооруженные люди. Мы также останавливались на каких-то военных пунктах. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки. Все вокруг были вооружены, и тогда я поняла, что происходит что-то странное", — рассказала россиянка.
В конечном итоге, по ее словам, ее доставили в охраняемое поселение, где она осознала, что стала жертвой организованной мошеннической схемы.
"Меня привезли в какое-то повстанческое поселение, где была круглосуточная охрана. В нормальный отель меня уже не заселили", — добавила собеседница агентства.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена. Операция по освобождению прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур.
