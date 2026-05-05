Полянский исключил возрождение мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине

ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости исключил возрождение мониторинговой миссии организации по Украине.
Российский дипломат напомнил, что в России осуждены три сотрудника СММ за шпионаж, они отбывают реальные сроки. Он указал, что многие данные, которые появлялись еще задолго до горячей фазы украинского кризиса, свидетельствовали о том, что отдельные наблюдатели СММ работали на украинцев и их спонсоров.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово, когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО, начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ.