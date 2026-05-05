15:14 05.05.2026 (обновлено: 15:39 05.05.2026)

Мисс БРИКС удивила Харламова фразой про новые регионы России

Валентина Алексеева (Россия), победившая в номинации "Мисс БРИКС", на торжественной церемонии закрытия международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мисс БРИКС Валентина Алексеева удивила Россию не только своей красотой, но и чувством юмора и знаниями в сфере геополитики.
Что сказала победительница конкурса красоты?

"Москва — вообще столица мира"

В недавнем выпуске юмористического шоу Comedy Club красавица из Чувашии блеснула своей эрудированностью во время блиц-опроса, который для нее подготовили ведущие шоу Гарик Харламов и Павел Воля.
Вначале девушку попросили назвать столицу Венгрии. Она не растерялась и даже сделала комплимент главному городу России.
"Я бы честно сказала, что Москва — вообще столица мира, но скажу, что Будапешт", — ответила Валентина.
Затем Гарик Харламов задал стандартный вопрос на интеллект: "Что легче: килограмм ваты или килограмм свинца?" Девушка и тут не растерялась.
"Одинаково", — сказала она коротко.
А вот ответ на следующий вопрос поразил всех. Павел Воля спросил у Алексеевой: "Сколько субъектов в Российской Федерации?"
"Это будет зависеть от того, когда ваше шоу выйдет", — недвусмысленно намекнула Валентина про новые регионы, которые могут войти в состав России. Зал на этот ответ бурно зааплодировал, а Павел Воля и Гарик Харламов больше не стали пытать девушку вопросами на логику.

Кто такая Валентина Алексеева

Напомним, что 7 марта 2026 года в выставочном центре "Казань Экспо" завершился первый международный конкурс красоты "Мисс БРИКС — 2026". Победительницей стала 19-летняя Валентина Алексеева. Именно ей досталась корона с тысячей бриллиантов.
Девушка с ранних лет пробовала себя в самых разных направлениях. Она занималась балетом, спортом, а также училась в престижной гимназии, которую окончила с золотой медалью.
В 2023-м 16-летняя Валентина завоевала титул "Мисс Чувашия", а спустя год стала победительницей всероссийского конкурса "Мисс Россия — 2024". Позже она вошла в топ-12 самых красивых девушек планеты на "Мисс Вселенная" в Мексике.
В настоящее время Алексеева учится на бюджете в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". В будущем она планирует стать онкологом.
Финал конкурса красоты стран БРИКС
Помимо учебы, студентка занимается благотворительностью и руководит фондом "Птица счастья". Модель также ведет популярный блог, где публикует фотосъемки, а также рассказывает о студенческих буднях и различных научных проектах.
 
 
 
