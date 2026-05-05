Доля российских авто на рынке в январе-апреле выросла до 62 процентов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке РФ в январе-апреле составила 62% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Доля российской техники по итогам января-апреля 2026 года выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 62%", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что непосредственно в апреле доля отечественных машин составила почти 67%, а в абсолютном выражении за месяц было реализовано 87,3 тысячи автомобилей отечественного производства. Это на 34% больше, чем в апреле 2025 года.
