Доля российских авто на рынке в январе-апреле выросла до 62 процентов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке РФ в январе-апреле составила 62% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").

В министерстве добавили, что непосредственно в апреле доля отечественных машин составила почти 67%, а в абсолютном выражении за месяц было реализовано 87,3 тысячи автомобилей отечественного производства. Это на 34% больше, чем в апреле 2025 года.