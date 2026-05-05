МИД: Россия призывает страны ДНЯО работать над стимулами для разоружения

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия призывает страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) работать над стимулами для прогресса в области ядерного разоружения.

Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что без предварительных условий прогресса в сфере ядерного разоружения не будет.

ООН, 5 мая - РИА Новости. Россия призывает страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) работать над стимулами для прогресса в области ядерного разоружения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

"Участникам договора о нераспространении ядерного оружия следует заняться формированием благоприятной международной атмосферы и стимулирующих предпосылок для прогресса в области разоружения", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.

Российский дипломат добавил, что без предварительных условий прогресса в сфере ядерного разоружения не будет.

"Акцент должен быть сделан на устранении первопричин фундаментальных противоречий с опорой на принципы равноправия, неделимости безопасности и взаимного уважения к коренным интересам сторон. Иначе ни одна из моделей уменьшения ядерной опасности не будет жизнеспособной", - сказал Белоусов.