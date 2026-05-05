МИД: Россия призывает страны ДНЯО работать над стимулами для разоружения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) работать над стимулами для прогресса в области ядерного разоружения.
- Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что без предварительных условий прогресса в сфере ядерного разоружения не будет.
ООН, 5 мая - РИА Новости. Россия призывает страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) работать над стимулами для прогресса в области ядерного разоружения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Участникам договора о нераспространении ядерного оружия следует заняться формированием благоприятной международной атмосферы и стимулирующих предпосылок для прогресса в области разоружения", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Российский дипломат добавил, что без предварительных условий прогресса в сфере ядерного разоружения не будет.
"Акцент должен быть сделан на устранении первопричин фундаментальных противоречий с опорой на принципы равноправия, неделимости безопасности и взаимного уважения к коренным интересам сторон. Иначе ни одна из моделей уменьшения ядерной опасности не будет жизнеспособной", - сказал Белоусов.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран: СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.