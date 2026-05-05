Ядерная война никогда не должна быть развязана, заявили в МИД

- Россия убеждена, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
- Москва обеспокоена тем, что страны ядерной тройки отходят от закрепленных пониманий и договоренностей, что создает опасность прямой военной конфронтации между ядерными державами.
- После истечения срока ДСНВ Россия готова в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом, если США ответят взаимностью.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Россия сохраняет убежденность в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Россия полностью осознает последствия ядерной войны и сохраняет убежденность в том, что она никогда не должна быть развязана. В целях недопущения конфликта с применением ядерного оружия Россия инициировала принятие совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Он также отметил, что Москва обеспокоена тем фактом, что страны ядерной тройки отходят от закрепленных пониманий и договоренностей.
"(Это создает - ред.) опасность прямой военной конфронтации между ядерными державами. Они полностью дискредитируют свои показные рассуждения о важности снижения стратегических рисков", - добавил Белоусов.
В начале февраля истек срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.