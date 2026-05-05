Рейтинг@Mail.ru
Назван самый распространенный в мире металл - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 05.05.2026
Назван самый распространенный в мире металл

РИА Новости: самым распространенным металлом в мире считается алюминий

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлюминиевые слитки
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Алюминиевые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым распространенным металлом в мире считается алюминий, который составляет около 8% от массы земной коры.
  • Алюминий обладает такими преимуществами, как малый вес, стойкость к коррозии, теплопроводность и возможность полной переработки.
  • Мировые запасы бокситов, необходимых для получения алюминия, оцениваются в объеме от 55 до 75 миллиардов тонн, но данных запасов хватит примерно на 100 лет.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самым распространенным металлом в мире считается алюминий - он является третьим по распространенности элементом в земной коре и составляет 8% от ее общей массы, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.
"Самый распространенный и часто встречающийся металл - алюминий. В земной коре его доля составляет около 8% по массе. Он третий по распространенности элемент земной коры. Это делает его самым распространенным металлом на планете с большим отрывом", - сказал он.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Эксперт назвала самый дешевый металл в мире
3 мая, 08:42
Как поясняет Вишневский, главными преимуществами алюминия являются малый вес, стойкость к коррозии, теплопроводность и возможность полной переработки, а применяется он в авиации и машиностроении, пищевой промышленности и электронике.
Однако в чистом виде в природе этот металл не встречается, но входит в состав сотен минералов и горных пород - прежде всего он есть в бокситах, глинах, уточняет эксперт. Для получения одной тонны алюминия нужно 4-5 тонн бокситов, 2 тонны глинозема и электроэнергия.
Мировые запасы бокситов оцениваются в объеме от 55 до 75 миллиардов тонн, однако для добычи пригодны лишь около 30 миллиардов тонн. Эти залежи расположены в Африке - 32%, Океании - 23%, Южной Америке и Карибском бассейне суммарно - 21%, Азии - 18% и в других регионах оставшиеся 6%.
Данных запасов бокситов хватит примерно на 100 лет, но благодаря вторичному использованию и открытию новых месторождений алюминий останется доступным гораздо дольше. Фактически его можно считать практически неисчерпаемым ресурсом, заключает Вишневский.
Калифорний - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Назван самый редкий металл в мире
26 апреля, 03:03
 
АфрикаЮжная АмерикаКарибский бассейнНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала