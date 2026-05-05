Назван самый распространенный в мире металл

Краткий пересказ от РИА ИИ Самым распространенным металлом в мире считается алюминий, который составляет около 8% от массы земной коры.

Алюминий обладает такими преимуществами, как малый вес, стойкость к коррозии, теплопроводность и возможность полной переработки.

Мировые запасы бокситов, необходимых для получения алюминия, оцениваются в объеме от 55 до 75 миллиардов тонн, но данных запасов хватит примерно на 100 лет.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самым распространенным металлом в мире считается алюминий - он является третьим по распространенности элементом в земной коре и составляет 8% от ее общей массы, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

"Самый распространенный и часто встречающийся металл - алюминий. В земной коре его доля составляет около 8% по массе. Он третий по распространенности элемент земной коры. Это делает его самым распространенным металлом на планете с большим отрывом", - сказал он.

Как поясняет Вишневский, главными преимуществами алюминия являются малый вес, стойкость к коррозии, теплопроводность и возможность полной переработки, а применяется он в авиации и машиностроении, пищевой промышленности и электронике.

Однако в чистом виде в природе этот металл не встречается, но входит в состав сотен минералов и горных пород - прежде всего он есть в бокситах, глинах, уточняет эксперт. Для получения одной тонны алюминия нужно 4-5 тонн бокситов, 2 тонны глинозема и электроэнергия.