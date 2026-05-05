Десять самых ярких образов звезд с Met Gala 2026

Гвендолин Кристи на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Гвендолин Кристи на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan Agostini Гвендолин Кристи на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — бал Института костюма Met Gala. Лестница Метрополитен-музея вновь превратилась в ковровую дорожку.

Как селебрити раскрыли тему "Искусство костюма"?

Ирина Шейк: роскошь в минимализме

Ирина Шейк в наряде от Alexander Wang выбрала смелый минимализм: бюстгальтер из бриллиантов с геометрическим узором, черные облегающие брюки со шлейфом и каскад украшений на руках. Это демонстрация уверенности и провокационной простоты.

© AP Photo / Evan Agostini Ирина Шейк на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © AP Photo / Evan Agostini Ирина Шейк на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Николь Кидман и Сандэй Роуз: единство поколений

Николь Кидман и Сандэй Роуз явились в идеально скоординированных платьях Chanel авторства нового креативного директора Матье Блази: мать — в благородном красном с пайетками и объемной бахромой, дочь — в нежно-розовом с трехмерной цветочной аппликацией. Это сдержанный, но выразительный ответ на тему бала.

© AP Photo / Evan Agostini Николь Кидман на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © AP Photo / Evan Agostini Николь Кидман на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Кэти Перри: живая скульптура

Кэти Перри в Stella McCartney предстала в авангардном образе: чистое белое платье с минималистичным кроем и скульптурным серебристым овалом вместо головы — как модель в витрине музея современного искусства. Белые перчатки до локтя, строгие линии силуэта и отсутствие лица создают эффект живой скульптуры.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini Кэти Перри на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © AP Photo / Invision / Evan Agostini Кэти Перри на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Мадонна: театральный авангард

Мадонна надела готический образ от Saint Laurent: черный облегающий костюм с объемным серым шлейфом и парусный корабль вместо головного убора. Это театральный авангард в его наиболее провокационном виде — Мадонна превратила свой выход в перформанс, отсылающий к полотну "Искушение святого Антония. Фрагмент II" Леоноры Каррингтон. Певицу сопровождали женщины в соответствующих костюмах.

© AP Photo / Evan Agostini Мадонна на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © AP Photo / Evan Agostini Мадонна на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Зои Кравиц: кружево — главный герой

Зои Кравиц также поработала с Saint Laurent — выбрала классическую элегантность с современным акцентом. Черное ажурное платье со сложным кружевным паттерном, длинными облегающими рукавами и ниспадающим шлейфом, которые создают силуэт настоящей ночной королевы. Дерзкая геометрия прически контрастирует с женственностью кружева.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini Зои Кравиц на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © AP Photo / Invision / Evan Agostini Зои Кравиц на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Сабрина Карпентер: киноаристократка

Для Сабрины Карпентер Dior создали образ киберпанк-аристократки: черное платье из кинопленки, расшитое стразами, с геометрическими вырезами и асимметричным кроем превращает ее в ночную королеву цифровой эпохи. Падающая диадема из кристаллов на голове и волосы в духе Одри Хепберн напоминают о "золотой эпохе кино".

© REUTERS / DANIEL COLE Сабрина Карпентер на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © REUTERS / DANIEL COLE Сабрина Карпентер на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Чейз Инфинити: гимн цвету

Чейз Инфинити в наряде от Tom Ford стала олицетворением взрыва цвета, выбрав облегающее платье, расшитое разноцветными пайетками в красных, желтых, синих и зеленых тонах, со смелым абстрактным паттерном и шлейфом из ярких кисточек, которые развеваются с каждым шагом.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini Чейз Инфинити на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © AP Photo / Invision / Evan Agostini Чейз Инфинити на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Наоми Уоттс: между простотой и сложностью

Наоми Уоттс в Dior — выбрала черное платье со строгим силуэтом, на котором расцветают объемные, трехмерные цветы в красных, розовых, желтых и белых тонах, рассыпанные по платью и волосам.

© REUTERS / DANIEL COLE Наоми Уоттс на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © REUTERS / DANIEL COLE Наоми Уоттс на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Кайли Дженнер: провокация

Schiaparelli создали скандально смелый образ для Кайли Дженнер. Костюм начинается там, где многие готовы закончить: верхняя часть сведена к минимуму, а роскошная вышитая юбка из кремового шелка с драматичным шлейфом становится главным акцентом.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini Кайли Дженнер на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке © AP Photo / Invision / Evan Agostini Кайли Дженнер на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Лиса: невеста

Лиса выбрала Robert Wun: надела белое платье с прозрачной юбкой, расшитой кристаллами, и многометровую фату из тюля, украшенную бриллиантовой вышивкой. Образ дополнили две белые руки, одна из которых приподнимала фату над головой, позволив вытянуть силуэт, а вторая была отведена в сторону.