Десять самых ярких образов звезд с Met Gala 2026

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — бал Института костюма Met Gala. Лестница Метрополитен-музея вновь превратилась в ковровую дорожку.
Как селебрити раскрыли тему "Искусство костюма"?
Ирина Шейк: роскошь в минимализме
Ирина Шейк в наряде от Alexander Wang выбрала смелый минимализм: бюстгальтер из бриллиантов с геометрическим узором, черные облегающие брюки со шлейфом и каскад украшений на руках. Это демонстрация уверенности и провокационной простоты.
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Николь Кидман и Сандэй Роуз: единство поколений
Николь Кидман и Сандэй Роуз явились в идеально скоординированных платьях Chanel авторства нового креативного директора Матье Блази: мать — в благородном красном с пайетками и объемной бахромой, дочь — в нежно-розовом с трехмерной цветочной аппликацией. Это сдержанный, но выразительный ответ на тему бала.
© AP Photo / Evan AgostiniНиколь Кидман на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Кэти Перри: живая скульптура
Кэти Перри в Stella McCartney предстала в авангардном образе: чистое белое платье с минималистичным кроем и скульптурным серебристым овалом вместо головы — как модель в витрине музея современного искусства. Белые перчатки до локтя, строгие линии силуэта и отсутствие лица создают эффект живой скульптуры.
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniКэти Перри на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Мадонна: театральный авангард
Мадонна надела готический образ от Saint Laurent: черный облегающий костюм с объемным серым шлейфом и парусный корабль вместо головного убора. Это театральный авангард в его наиболее провокационном виде — Мадонна превратила свой выход в перформанс, отсылающий к полотну "Искушение святого Антония. Фрагмент II" Леоноры Каррингтон. Певицу сопровождали женщины в соответствующих костюмах.
© AP Photo / Evan AgostiniМадонна на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Зои Кравиц: кружево — главный герой
Зои Кравиц также поработала с Saint Laurent — выбрала классическую элегантность с современным акцентом. Черное ажурное платье со сложным кружевным паттерном, длинными облегающими рукавами и ниспадающим шлейфом, которые создают силуэт настоящей ночной королевы. Дерзкая геометрия прически контрастирует с женственностью кружева.
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniЗои Кравиц на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Сабрина Карпентер: киноаристократка
Для Сабрины Карпентер Dior создали образ киберпанк-аристократки: черное платье из кинопленки, расшитое стразами, с геометрическими вырезами и асимметричным кроем превращает ее в ночную королеву цифровой эпохи. Падающая диадема из кристаллов на голове и волосы в духе Одри Хепберн напоминают о "золотой эпохе кино".
© REUTERS / DANIEL COLEСабрина Карпентер на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Чейз Инфинити: гимн цвету
Чейз Инфинити в наряде от Tom Ford стала олицетворением взрыва цвета, выбрав облегающее платье, расшитое разноцветными пайетками в красных, желтых, синих и зеленых тонах, со смелым абстрактным паттерном и шлейфом из ярких кисточек, которые развеваются с каждым шагом.
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniЧейз Инфинити на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Наоми Уоттс: между простотой и сложностью
Наоми Уоттс в Dior — выбрала черное платье со строгим силуэтом, на котором расцветают объемные, трехмерные цветы в красных, розовых, желтых и белых тонах, рассыпанные по платью и волосам.
© REUTERS / DANIEL COLEНаоми Уоттс на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Кайли Дженнер: провокация
Schiaparelli создали скандально смелый образ для Кайли Дженнер. Костюм начинается там, где многие готовы закончить: верхняя часть сведена к минимуму, а роскошная вышитая юбка из кремового шелка с драматичным шлейфом становится главным акцентом.
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniКайли Дженнер на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Лиса: невеста
Лиса выбрала Robert Wun: надела белое платье с прозрачной юбкой, расшитой кристаллами, и многометровую фату из тюля, украшенную бриллиантовой вышивкой. Образ дополнили две белые руки, одна из которых приподнимала фату над головой, позволив вытянуть силуэт, а вторая была отведена в сторону.
© AP Photo / Evan AgostiniLiSA на ковровой дорожке Met Gala 2026 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
