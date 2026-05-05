Мерц пытается сгладить гнев Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2026
09:24 05.05.2026 (обновлено: 09:25 05.05.2026)
Мерц пытается сгладить гнев Трампа, пишут СМИ

Politico: Мерц сглаживает гнев Трампа, начиная говорить то, что понравится ему

Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц пытается сгладить гнев Дональда Трампа, прибегнув к знакомой тактике — говорить то, что понравится американскому лидеру.
  • Ранее Трамп обвинил Канцлер Германии в некомпетентности и заявил о возможном сокращении военного контингента США в ФРГ и введении пошлин в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС.
  • Мерц признал, что Трамп прав, и назвал анонсированные пошлины ударом по всей Европе, но отметил, что у американского лидера были причины объявить о таком шаге.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц, столкнувшись с рядом последствий на фоне возникшей напряженности с Вашингтоном, пытается сгладить гнев президента США Дональда Трампа, прибегнув к знакомой тактике - говорить то, что понравится американскому лидеру, пишет газета Politico.
Мерц заявил ранее, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного контингента США в ФРГ. Позднее Трамп заявил о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС.
"После опасной взбучки со стороны Вашингтона канцлер (ФРГ - ред.) возвращается к знакомой тактике, говоря то, что нравится слышать президенту США", - пишет издание.
Как отмечает Politico, на фоне возможности введения новых пошлин со стороны США в отношении немецкой автопромышленности и сразу после угрозы вывода американских сил из Германии Мерц "дал обезоруживающе примирительный ответ", признав, что "Трамп, по сути, прав".
В частности, издание указывает на реакцию Мерца на анонсированные пошлины США. Ранее в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ назвал их ударом по всей Европе, при этом он отметил, что не склонен драматизировать ситуацию, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге. Помимо этого Мерц заявил, что, несмотря на его разногласия с Трампом по конфликту вокруг Ирана, американцы остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО.
