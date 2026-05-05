Мерц пытается сгладить гнев Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц, столкнувшись с рядом последствий на фоне возникшей напряженности с Вашингтоном, пытается сгладить гнев президента США Дональда Трампа, прибегнув к знакомой тактике - говорить то, что понравится американскому лидеру, пишет газета Politico.