05:56 05.05.2026
Словакия не препятствует мероприятиям ко Дню Победы, заявили в посольстве

Флаги Словакии и ЕС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организация мероприятий ко Дню Победы в Братиславе проходит при содействии властей Словакии.
  • 9 мая на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей на горе «Славин» состоится церемония возложения венков с участием послов стран, ранее входивших в состав СССР, а также Китая, соотечественников и друзей из словацких общественных организаций.
  • Посольство РФ в Братиславе организует прием с приглашением словацких официальных лиц и представителей общественности.
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Организация мероприятий ко Дню Победы, которые готовит российское посольство в Братиславе, проходит при содействии властей Словакии, рассказали РИА Новости в дипмиссии РФ.
"Мероприятия готовятся при необходимом содействии словацких властей, каких-то проблемных вопросов не возникает", - сообщили в посольстве РФ.
В дипмиссии рассказали, что 9 мая состоится церемония возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей на горе "Славин" с участием послов представленных в Братиславе стран, ранее входивших в состав СССР, а также Китая, соотечественников и друзей из словацких общественных организаций.
Посольство РФ в Братиславе также в преддверии Дня Победы организовывает прием "с приглашением словацких официальных лиц и представителей общественности, соотечественников, а также той части дипкорпуса, которая представляет страны мирового большинства".
