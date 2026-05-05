15:48 05.05.2026 (обновлено: 18:12 05.05.2026)
Медведев назвал День Победы главным государственным праздником в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественной церемонии зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса "Аллея памяти" в Торжке
ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. День Победы является главным государственным праздником в России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В преддверии главного государственного праздника, Дня Победы, мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны", - сказал Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.
ОбществоРоссияТоржокДмитрий МедведевЕдиная РоссияГазпром
 
 
