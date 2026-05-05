Новые санкции Лондона не повлияют на ход СВО, заявило посольство России

ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости. Новые нелегитимные санкции Лондона против РФ никак не повлияют на ход СВО, говорится в комментарии посольства России в Великобритании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.