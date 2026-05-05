Краткий пересказ от РИА ИИ
ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости. Новые нелегитимные санкции Лондона против РФ никак не повлияют на ход СВО, говорится в комментарии посольства России в Великобритании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее Великобритания ввела санкции против 10 лиц и восьми организаций в рамках очередных антироссийских санкций. В частности, под ограничения попал ряд сотрудников программы "Алабуга Старт". Также под санкции попал ряд компаний и граждане РФ, Белоруссии и Франции.
"Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию, и тем более на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей", - говорится в комментарии посольства.
"За такую "помощь" население Украины расплачивается жизнями наиболее уязвимых и беззащитных слоев. В отличие от тех, кто присосался к кровавым грантам и кредитам, простые жители страны не способны откупиться от силовиков-людоловов и попадают в результате насильственной мобилизации в кровавую мясорубку ВСУ. Именно они и являются настоящим "пушечным мясом", - заявили в дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
