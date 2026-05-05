"Локомотив" напомнил о контракте Галактионова на фоне слухов о его уходе

"В последнее время в СМИ распространяются слухи об уходе Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то что накануне тренер лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. "Локомотив" еще раз обращает внимание на тот факт, что с Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года. Команда совместно с тренерским штабом продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков. Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали", - говорится в сообщении клуба.