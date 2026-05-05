"Локомотив" напомнил о контракте Галактионова на фоне слухов о его уходе

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов сосредоточен на борьбе за попадание команды в тройку призеров по итогам сезона чемпионата России и продолжает работу в клубе, с которым в мае 2025 года продлил контракт, сообщается в Telegram-канале "железнодорожников".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА близок к назначению Галактионова на пост главного тренера.
"В последнее время в СМИ распространяются слухи об уходе Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то что накануне тренер лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. "Локомотив" еще раз обращает внимание на тот факт, что с Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года. Команда совместно с тренерским штабом продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков. Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали", - говорится в сообщении клуба.
Галактионову 41 год. Он возглавляет "Локомотив" с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 136 матчей, в которых одержала 71 победу, 33 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения.
"Локомотив" располагается на третьей строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков по итогам 28 туров. В заключительных матчах чемпионата "Локомотив" 10 мая примет калининградскую "Балтику", а 17 мая на выезде встретится с московским ЦСКА.
