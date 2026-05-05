Раненный при ударе по администрации Марковки в ЛНР скончался в больнице

ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 апреля сообщил, что 18 человек были ранены в результате атаки украинских БПЛА по зданию администрации Марковского округа.
"К сожалению, медики не смогли стабилизировать состояние пострадавшего 43-летнего мужчины. Вчера был организован консилиум врачей, проведена повторная телемедицинская консультация со специалистами из федеральных клиник. Несмотря на все наши усилия, сегодня ночью пациент скончался", - приводит слова Пащенко пресс-служба властей региона на платформе "Макс".
