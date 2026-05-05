Рейтинг@Mail.ru
Раненный при ударе по администрации Марковки в ЛНР скончался в больнице - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 05.05.2026
Раненный при ударе по администрации Марковки в ЛНР скончался в больнице

Пащенко: раненный при ударе по администрации Марковки в ЛНР скончался в больнице

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Луганск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался в больнице.
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 апреля сообщил, что 18 человек были ранены в результате атаки украинских БПЛА по зданию администрации Марковского округа.
"К сожалению, медики не смогли стабилизировать состояние пострадавшего 43-летнего мужчины. Вчера был организован консилиум врачей, проведена повторная телемедицинская консультация со специалистами из федеральных клиник. Несмотря на все наши усилия, сегодня ночью пациент скончался", - приводит слова Пащенко пресс-служба властей региона на платформе "Макс".
Последствия удара по зданию администрации Марковского муниципального округа - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В ЛНР при ударе украинских боевиков пострадали 18 человек
28 апреля, 14:50
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала