Миротворцы ООН доставили помощь в труднодоступные районы Ливана

© AP Photo / Ariel Schalit Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем

БЕЙРУТ, 5 мая — РИА Новости. Миротворцы Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) доставили медицинскую и продовольственную помощь в ливанские города Тир, Сайда и Бейрут, говорится в заявлении миротворческой миссии.

"Были переданы медицинские принадлежности группам экстренного реагирования в Тире, распределена продовольственная помощь среди перемещенных семей в Сайде, а больницы в Бейруте получили поддержку для укрепления возможностей оказания медицинской помощи", — написано в сообщении миссии.

По данным UNIFIL, несмотря на риски и ограничения передвижения, миротворцы продолжают работу в южных районах страны, оказывая поддержку местному населению.