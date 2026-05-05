Миротворцы ООН доставили помощь в труднодоступные районы Ливана
18:51 05.05.2026
Миротворцы ООН доставили помощь в труднодоступные районы Ливана

Миротворцы UNIFIL доставили помощь в труднодоступные районы Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitВременные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миротворцы ООН доставили медицинскую и продовольственную помощь в ливанские города Тир, Сайда и Бейрут.
  • Медицинская помощь включает поддержку для больниц в Бейруте и передачу медицинских принадлежностей группам экстренного реагирования в Тире.
  • Продовольственная помощь распределена среди перемещенных семей в Сайде, а также нуждающимся переданы медикаменты и предметы гигиены.
БЕЙРУТ, 5 мая — РИА Новости. Миротворцы Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) доставили медицинскую и продовольственную помощь в ливанские города Тир, Сайда и Бейрут, говорится в заявлении миротворческой миссии.
"Были переданы медицинские принадлежности группам экстренного реагирования в Тире, распределена продовольственная помощь среди перемещенных семей в Сайде, а больницы в Бейруте получили поддержку для укрепления возможностей оказания медицинской помощи", — написано в сообщении миссии.
По данным UNIFIL, несмотря на риски и ограничения передвижения, миротворцы продолжают работу в южных районах страны, оказывая поддержку местному населению.
Отмечается, что помощь охватила семьи, вынужденно покинувшие свои дома из-за продолжающихся боевых действий как внутри зоны ответственности миссии, так и за ее пределами. В частности, нуждающимся ливанским гражданам переданы медикаменты, предметы гигиены и продукты питания.
