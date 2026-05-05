Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" стала площадкой проекта "Музыка в метро"

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" присоединилась к проекту "Музыка в метро", теперь концерты будут проходить каждую неделю на площадке "Печатники", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Проект "Музыка в метро" — первый в России культурный формат, который стал частью транспортной системы города. С 2016 года мы постоянно расширяем его географию. Теперь к привычным площадкам — метро и вокзалам — добавили и особую экономическую зону. Это событие приурочили к двум юбилеям: 20-летию ОЭЗ "Технополис Москва" и 10-летию проекта "Музыка в метро"", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что в соответствии с поручением столичного градоначальника Сергея Собянина досуг становится еще доступнее для жителей и гостей Москвы. Так, первый концерт на новой площадке прошел 4 мая: вокалисты и инструменталисты выступили перед сотрудниками предприятий и гостями ОЭЗ.

С момента запуска в 2016 году проект "Музыка в метро" вырос. Например, число артистов, которые участвуют в нем, увеличилось более чем в 10 раз — до 400 вокалистов и инструменталистов. Выступления проходят в метро, на территории Московских центральных диаметров, на Северном и Южном речных вокзалах, на автовокзале "Северные ворота" и в павильоне Московского транспорта.