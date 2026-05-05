Ликсутов: Москва увеличила производство электрооборудования

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Производство электрического оборудования за два месяца 2026 года увеличилось в Москве на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



"В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город активно содействует развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по производству электрооборудования. С января по февраль этого года они выпустили на 9,4% больше продукции, чем за аналогичный период 2025-го", — приводит слова Ликсутова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.



Столица комплексно поддерживает компании, которые разместили производства на территории города, через налоговые льготы, гарантию сбыта, финансовые и другие механизмы.



Столичные предприятия производят изделия как для бытового использования, так и для нужд промышленности и других сфер экономики: от светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей и кабельно-проводниковых товаров.



Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов указал, что кабельные изделия, которые создаются в городе, используются в разных отраслях: от медицины до транспорта. На данный момент в секторе работают порядка 20 предприятий. Они выпускают товары широкого применения, а также для использования в сложных климатических и промышленных условиях.



"По итогам января — февраля 2026 года объем производства в отрасли вырос в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2025-го", — отметил Гарбузов.



В Москве каждый год открываются порядка 150 технологичных компаний. На данный момент в городе осуществляют деятельность почти 4,6 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 755 тысяч человек. Соответственно, столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Сегодня производителям предлагают свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.



Ранее Гарбузов сообщал, что московский кабельный завод "Спецкабель" создал и протестировал решение для авиационной техники.