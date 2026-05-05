Полиция Латвии завела дело на депутата из-за плаката на русском зыке

17:56 05.05.2026
В Латвии начали расследование против депутата из-за плаката на русском языке

Флаг Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Латвии завела дело на депутата Елгавской думы Андрея Пагора из-за плаката на русском языке.
  • Плакат с надписью «Субботник. Кто, если не мы» был повешен на заборе для призыва к уборке на братских захоронениях.
  • Полиция расценила плакат как нарушение статьи 13.1 об использовании в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Латвийская полиция направила три письма о начале административного процесса за плакат с надписью на русском языке, в котором призывалось принять участие в субботнике на братских захоронениях, сообщил депутат Елгавской думы, член партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор.
"С утра получил три письма от полиции о принятом решении о начале административного процесса. Повод? Плакат на русском языке с надписью: "Субботник. Кто, если не мы", - сказал Пагор в своем Telegram-канале.
Депутат пояснил, что плакат с надписью, который он повесил на заборе, чтобы призвать неравнодушных к уборке на братских захоронениях, правоохранители расценили как статью 13.1 (об использовании в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления).
В видеообращении Пагор также объяснил, что не видел смысла писать текст на латышском языке для русскоговорящих граждан, которые принимали участие в уборке на кладбищах. "Маразм крепчает, наша полиция превращается в орган борьбы с политическими конкурентами. Демократический принцип правового государства и банальная логика уходят, а мы медленно катимся в огромную черную дыру", - заключил политик.
