Украинскому агенту, задержанному в Курске, предлагали взорвать энергообъект

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанный в Курске агент Киева заявил, что ему предлагали взорвать гранатой объект электроэнергетики, но он не согласился, следует из видео ЦОС ФСБ.
Житель Курской области, который привлек четырех знакомых для сбора информации, задержан за сотрудничество с военной разведкой Украины и подозревается в госизмене.
"Он (куратор ГУР - ред.) сказал, что можем закладкой доставить гранату тебе, нужно будет взорвать (объект электроэнергетики - ред.)… На это мы уже не согласились… потому что это теракт, и на этом наш разговор с ним был закончен", - сказал задержанный.