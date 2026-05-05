Украинскому агенту, задержанному в Курске, предлагали взорвать энергообъект

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанный в Курске агент Киева заявил, что ему предлагали взорвать гранатой объект электроэнергетики, но он не согласился, следует из видео ЦОС ФСБ.

"Он (куратор ГУР - ред.) сказал, что можем закладкой доставить гранату тебе, нужно будет взорвать (объект электроэнергетики - ред.)… На это мы уже не согласились… потому что это теракт, и на этом наш разговор с ним был закончен", - сказал задержанный.