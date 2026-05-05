Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, в которых выросла просрочка по кредитам - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 05.05.2026
Названы регионы, в которых выросла просрочка по кредитам

РИА Новости: просрочка по кредитам выросла больше всего в Северной Осетии

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© iStock.com / mizar_21984
Рубли и калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодарском крае, Северной Осетии и Калмыкии выросла просрочка по кредитам по итогам марта по сравнению с февралем.
  • В топ-5 регионов по росту просрочек также вошли Санкт-Петербург и Крым.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жители Краснодарского края, Северной Осетии и Калмыкии больше всего нарастили просрочки по кредитам по итогам марта по сравнению с февралем, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Так, показатель в Краснодарском крае увеличился на 1,6%, в Северной Осетии – на 1,5%, а в Калмыкии – на 1,3%.
Также в топ-5 регионов по росту просрочек вошли Санкт-Петербург и Крым – там просрочки по кредитам увеличились в месячном выражении на 0,9%.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Клиентам банков раскрыли, как просить кредит, чтобы не отказали
20 апреля, 03:05
 
ЭкономикаКраснодарский крайРеспублика КалмыкияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала