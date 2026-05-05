Названы регионы, в которых выросла просрочка по кредитам

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жители Краснодарского края, Северной Осетии и Калмыкии больше всего нарастили просрочки по кредитам по итогам марта по сравнению с февралем, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Так, показатель в Краснодарском крае увеличился на 1,6%, в Северной Осетии – на 1,5%, а в Калмыкии – на 1,3%.
Также в топ-5 регионов по росту просрочек вошли Санкт-Петербург и Крым – там просрочки по кредитам увеличились в месячном выражении на 0,9%.
