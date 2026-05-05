Костромская область сэкономила более 2 млрд руб на конкурентных закупках
17:23 05.05.2026
Костромская область сэкономила более 2 млрд руб на конкурентных закупках

КОСТРОМА, 5 мая – РИА Новости. Экономия бюджета Костромской области по итогам конкурентных закупок в 2025 году превысила 2 миллиарда рублей, сообщила администрация региона.
О результатах конкурентных процедур в 2025 году на областном совещании доложило агентство централизованных закупок, отмечается в сообщении. Агентство было создано по инициативе губернатора Сергея Ситникова для повышения эффективности проведения контрактных процедур и экономии бюджетных средств. В результате суммы, которые удается сэкономить области благодаря грамотному, прозрачному проведению закупок ежегодно увеличивается, отмечают в обладминистрации.
"Общий объем закупок у поставщиков Костромской области в 2025 году составил более 7 миллиардов рублей. Это 26% от общей стоимости всех заключенных контрактов. Экономия бюджетных средств по итогам конкурентных закупок превысила 2 миллиарда рублей или 6% от начальной цены контрактов", - говорится в сообщении.
Основными стоимостными категориями закупок у местных поставщиков стали поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для техники, поставка продуктов питания, строительные работы, поставка лекарственных препаратов, услуги охраны.
Руководитель агентства Оксана Душеина обратила внимание, что в Костромской области сформирована прозрачная система закупок. Она обеспечивает единые правила, централизованное размещение в единой информационной системе и открытый доступ для участников.
К проблемным вопросам Душеина отнесла ценообразование при организации торгов. В ответ на это губернатор отметил, что требуются изменения нормативно-правовой базы. Он обратился к депутатам областной думы, членам партии "Единая Россия", предложив инициировать изменения в законодательстве.
"Приоритет при торгах должен предоставляться производителю. Тем предприятиям, где товары производятся реально, а не дилерам, которые зарабатывают на перепродажах. Бюджет не должен им переплачивать. Мы всегда будем работать в режиме экономии бюджетных средств. Доминантой для нас является эффективное использование народных денег", - уточнил глава региона.
На совещании отметили, что работа по дальнейшей централизации закупок в Костромской области будет продолжена. Анализ, проведенный по поручению Ситникова, показал высокую эффективность закупок через агентство.
