Как Шон Коннери отказался от одной роли — и потерял полмиллиарда долларов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шон Коннери получил бы целых 450 миллионов долларов, если бы согласился на эту роль. Но известный актер отказался от нее по одной причине.

Почему так произошло? И чего лишились поклонники кинозвезды?

Не всегда выбирают кассовые роли

В истории Голливуда немало примеров, когда отказ актера от роли впоследствии оборачивался для него огромными финансовыми потерями.

Одна из самых известных историй связана с Уиллом Смитом, который отказался от роли Нео в ставшей культовой трилогии "Матрица". Смит тогда предпочел сняться в вестерне "Дикий, дикий Запад", который провалился в прокате. Вместо него роль досталась Киану Ривзу. Он в итоге заработал на этом проекте около 250 миллионов долларов.

Еще один подобный случай произошел с Томом Селлеком. Актер был утвержден на роль Индианы Джонса в фильме "В поисках утраченного ковчега", но вынужден был отказаться из-за контрактных обязательств перед телеканалом CBS, который в то время снимал сериал "Частный детектив Магнум". В итоге главная роль досталась Харрисону Форду, который после успеха картины стал звездой мирового масштаба.

Сожалел об упущенных возможностях и Леонардо Ди Каприо. В свое время он отказался от роли Патрика Бэйтмана в фильме "Американский психопат". По словам соавтора сценария, Ди Каприо опасался, что образ маньяка-убийцы навредит его имиджу, который сложился после "Титаника". Роль в итоге принесла мировую славу Кристиану Бэйлу.

Но, пожалуй, самым дорогим отказом в истории кинематографа можно считать решение Шона Коннери не соглашаться на роль волшебника Гэндальфа в культовой кинотрилогии "Властелин колец".

Когда Питер Джексон задумал трилогию, то поначалу мало кто поддержал эту "безумную идею". Чтобы убедить сэра Шона Коннери надеть мантию мага, киностудия подготовила для него исключительно выгодное предложение. Согласно условиям, актеру гарантировали десять миллионов долларов за каждый фильм, что при съемках трех картин составило бы 30 миллионов долларов. Кроме того, Коннери предложили 15% от кассовых сборов со всех фильмов.

Тем не менее актер отказался. Позже он так объяснил свое решение: "Я прочитал книгу. Я прочитал сценарий. Я ничего из этого так и не понял".

"Он будет прекрасен в этой роли!"

А вот Иэн Маккеллен, в отличие от Коннери, сделал правильный выбор. Позже Коннери похвалил коллегу, который в итоге получил роль Гэндальфа: "Я уверен, он будет прекрасен в этой роли".

Условия контракта Иэна Маккеллена были куда скромнее. За первые два фильма актер получил 13 миллионов долларов. Гонорар за третью часть, "Возвращение короля", официально не раскрывался, но, по оценкам, составил от 18 до 20 миллионов долларов.

В общем за трилогию Маккеллен заработал примерно 31 миллион долларов. Сумма, безусловно, внушительная, но не идущая в сравнение с тем, что мог получить Коннери.

В итоге трилогия "Властелин колец" стала одним из самых кассовых проектов в истории кино. В совокупности фильмы собрали в мировом прокате почти три миллиарда долларов. При таких сборах 15-процентная доля Шона Коннери составила бы около 450 миллионов долларов, что могло бы стать самым большим гонораром в истории мирового кинематографа.

© New Line Cinema (2001), AFP/Daniel Leal-Olivas Британский актер Йен Маккеллен в фильме "Властелин колец" и в Лондоне © New Line Cinema (2001), AFP/Daniel Leal-Olivas Британский актер Йен Маккеллен в фильме "Властелин колец" и в Лондоне