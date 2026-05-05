Иран пригрозил сокрушительным ответом в случае провокаций с территории ОАЭ
21:17 05.05.2026 (обновлено: 21:23 05.05.2026)
Иран пригрозил сокрушительным ответом в случае провокаций с территории ОАЭ

© AP Photo / Francisco Seco — Женщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран пригрозил сокрушительным ответом в случае действий против иранских островов, портов и прибрежных зон с территории ОАЭ.
  • Эмиратское министерство обороны сообщило о перехвате 12 баллистических ракет и четырех беспилотников, предположительно выпущенных из Ирана.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран даст сокрушительный ответ, если с территории ОАЭ будут осуществляться какие-либо действия против Ирана, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Предостерегаем, что мы дадим сокрушительный ответ, который заставит пожалеть, если с территории ОАЭ будут какие-либо действия против иранских островов, портов и прибрежных зон", - приводит его слова гостелерадикомпания Ирана.
В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, который единственный в ОАЭ выходит на Оманский залив.
