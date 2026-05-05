Гендиректор "КамАЗа" рассказал Путину о трудовых династиях в компании
14:50 05.05.2026
Гендиректор "КамАЗа" рассказал Путину о трудовых династиях в компании

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин рассказал президенту России Владимиру Путину о трудовых династиях в компании.
  • В компании зарегистрировано 273 трудовые династии, а "текучка" среди работников из династии составляет всего 2% персонала.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин рассказал президенту России Владимиру Путину о трудовых династиях в компании.
Глава государства во вторник принял Когогина в Кремле. Руководитель "Камаза" рассказал, что в компании зарегистрировано 273 трудовых династии, а "текучка" среди работников из династии составляет всего 2% персонала. При этом они увеличиваются.
"То есть люди с удовольствием работают на предприятии?", - поинтересовался Путин.
"Работают", - ответил Когогин.
Гендиректор "Камаза" отметил, что стаж работы у династий может составлять 350–360 лет. При этом самой компании 50 лет.
"Это гордость людей… семьи образуются на заводах. Эти люди преданные, мотивированные, и они очень ценят свое место работы", - добавил Когогин.
