В КПРФ предлагают снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутаты от КПРФ в Госдуме и сенатор Айрат Гибатдинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне, а также субсидировать их показ в кинотеатрах и на онлайн-сервисах, сообщил депутат-коммунист Георгий Камнев.
"Кино – возможно, самое действенное средство пропаганды. Если оно снято качественно, талантливо, то способно очень сильно влиять на умозрения зрителей. Потому что аудитория у кинематографа намного выше, чем у исторических книг. В этой связи мы в КПРФ предлагаем увеличить количество снимаемых фильмов, достоверно отражающих события Великой Отечественной войны, ... и частично субсидировать стоимость показа указанных кинофильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах", - рассказал депутат "Газете.Ru".
Камнев отметил, что сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне особенно важно сейчас, когда недружественные страны "уже на поток поставили производство фильмов, насаждающих ложь о том, что, оказывается, от фашизма всю Европу спасли так называемые союзники во главе с США".
Как отмечается в обращении к министру культуры РФ Ольге Любимовой, большинство фильмов транслируется на онлайн-площадках или показываются в кинотеатрах, стоимость билета на сеанс в которых может быть завышена, но частичная субсидия показа таких фильмов позволит сделать картины более популярными и доступными.
