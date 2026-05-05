Молодежка "Спартака" не смогла вылететь на матч полуфинала Кубка Харламова

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Молодежная команда московского хоккейного клуба "Спартак" во вторник не смогла вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова против команды "Авто", сообщает Telegram-канал "красно-белых".