Молодежка "Спартака" не смогла вылететь на матч полуфинала Кубка Харламова
17.03.2022
17:32 05.05.2026 (обновлено: 17:40 05.05.2026)
Молодежка "Спартака" не смогла вылететь на матч полуфинала Кубка Харламова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодежная команда ХК "Спартак" не смогла вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова против команды "Авто".
  • Причина задержки — введение плана "Ковер" в аэропортах Москвы и Екатеринбурга и отмена рейсов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Молодежная команда московского хоккейного клуба "Спартак" во вторник не смогла вылететь в Екатеринбург на матч полуфинальной серии Кубка Харламова против команды "Авто", сообщает Telegram-канал "красно-белых".
Шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова между молодежными командами "Авто" и "Спартак" должен пройти 6 мая на екатеринбургской "УГМК Арене", начало - в 16:30 мск.
"По причине введения плана "Ковер" в аэропортах Москвы и Екатеринбурга и отмены рейсов молодежная команда "Спартак" не смогла вылететь сегодня, 5 мая, в Екатеринбург на шестой матч полуфинальной серии Кубка Харламова. Наша команда провела много часов в аэропорту в ожидании разрешения ситуации. О сложившейся ситуации ХК "Спартак" оперативно оповестил руководство МХЛ", - говорится в сообщении.
Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу москвичей.
