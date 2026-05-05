В Курской области двое мужчин ранены при атаке дрона ВСУ по заправке

КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате атаки дрона ВСУ по заправочной станции в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что по предварительным данным, ранены двое.
"У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног", - сообщил глава региона.