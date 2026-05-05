В Курской области двое мужчин ранены при атаке дрона ВСУ по заправке

У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма; у 44-летнего мужчины осколочные ранения ног.

КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате атаки дрона ВСУ по заправочной станции в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Вражеские атаки не прекращаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове . Повреждено заправочное оборудование", - сообщил Хинштейн на платформе " Макс ".

Он уточнил, что по предварительным данным, ранены двое.