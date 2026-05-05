Рейтинг@Mail.ru
В Курской области двое мужчин ранены при атаке дрона ВСУ по заправке - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 05.05.2026 (обновлено: 23:26 05.05.2026)
В Курской области двое мужчин ранены при атаке дрона ВСУ по заправке

Хинштейн: двое мужчин ранены при атаке дрона ВСУ по заправке в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области двое мужчин ранены при атаке дрона ВСУ по заправочной станции в городе Льгове.
  • У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма; у 44-летнего мужчины осколочные ранения ног.
КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате атаки дрона ВСУ по заправочной станции в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеские атаки не прекращаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове. Повреждено заправочное оборудование", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он уточнил, что по предварительным данным, ранены двое.
"У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног", - сообщил глава региона.
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
ВСУ применили крылатые ракеты при массированной атаке по Чувашии
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныЛьговАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала