Сотни судов ожидают очереди на проход через Ормузский пролив, заявил Хегсет

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что сотни судов находятся в очереди на проход через Ормузский пролив в рамках операции США "Проект Свобода" по восстановлению судоходства там.

"Прямо сейчас еще сотни судов из разных стран мира выстраиваются в очередь, чтобы пройти через (пролив - ред.)", - заявил Хегсет в ходе брифинга.

Он добавил, что Центральное командование ВС США и страны-партнеры поддерживают связь с этими судами, судоходными компаниями и их страховщиками.