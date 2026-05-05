Сотни судов ожидают очереди на проход через Ормузский пролив, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что сотни судов находятся в очереди на проход через Ормузский пролив в рамках операции США "Проект Свобода" по восстановлению судоходства там.
"Прямо сейчас еще сотни судов из разных стран мира выстраиваются в очередь, чтобы пройти через (пролив - ред.)", - заявил Хегсет в ходе брифинга.
Он добавил, что Центральное командование ВС США и страны-партнеры поддерживают связь с этими судами, судоходными компаниями и их страховщиками.
"Мы предпочитаем, чтобы это была мирная операция, но готовы без колебаний защищать наших людей, наши корабли, наши самолеты и эту миссию", - отметил министр войны.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.