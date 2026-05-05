Хегсет: США развернули шесть иранских кораблей в рамках блокады Ормуза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США развернули шесть иранских кораблей в рамках блокады Ормузского пролива.
- Шесть судов попытались прорвать блокаду и выйти из иранских портов после начала операции «Проект Свобода», но были развернуты обратно.
- Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США развернули шесть иранских кораблей в рамках блокады Ормузского пролива.
"Шесть судов попытались прорвать блокаду и выйти из иранских портов после начала операции "Проект Свобода", но (вооруженные силы США - ред.) развернули их всех обратно", - сказал Хегсет журналистам.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.