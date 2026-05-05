Хегсет: США в ходе операции в Ормузе не будут нарушать границы Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные не будут нарушать границы Ирана в рамках операции "Проект Свобода", заявил глава Пентагона.
- Она носит оборонительный характер и направлена на защиту коммерческих судов от иранской агрессии, утверждает Хегсет.
- Боевые действия могут возобновиться, если Тегеран откажется от сделки.
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы США не планируют нарушать границы Ирана в рамках операции "Проект Свобода", заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Американские вооруженные силы не будут входить в иранские территориальные воды или воздушное пространство", — сказал он.
Хегсет также утверждает, что США развернули шесть иранских кораблей во время блокады Ормузского пролива.
"Операция <...> носит оборонительный характер, ограничена по масштабу и продолжительности, а ее единственной задачей является защита мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии. <...> Мы не стремимся к конфликту (с Ираном. — Прим. ред.)", — добавил министр войны.
При этом, по словам Хегсета, режим прекращения огня остается в силе, но боевые действия могут возобновиться, если Тегеран откажется от сделки.
Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран
3 мая, 08:00
В воскресенье хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузском проливе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот будет находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.