Специалисты рассказали, опасен ли для россиян хантавирус

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На нидерландском круизном лайнере MV Hondius разворачивается настоящая трагедия. Судно стоит у берегов Кабо-Верде, но сойти на сушу никто не может. Всему виной страшный хантавирус, который стал причиной гибели трех человек.
Стоит ли россиянам бояться нового смертоносного вируса?
Последние новости с круизного лайнера
О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находится 149 человек, среди которых есть россиянин. Информацию о трагедии подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Семь из 147 пассажиров на лайнере в Атлантике заразились. К сожалению, трое из них скончались", — рассказала исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям, пандемиям и их предотвращению Мария Ван Керкхове. Стало известно, что скончались двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ.
Ван Керкхове также добавила, что один пациент находится в палате интенсивной терапии в ЮАР в критическом, но стабильном состоянии.
На данный момент в ВОЗ предпринимают все усилия, чтобы не допустить распространения инфекции. Об этом заявил глава европейского офиса организации Ханс Клюге.
"Мы действуем в срочном порядке, чтобы поддержать меры реагирования на инцидент с хантавирусом на борту круизного судна в Атлантике после трагической гибели людей", — написал он в соцсети "Х".
Что такое хантавирус?
О природе хантавируса рассказал Ханс Клюге. Он отметил, что не видит необходимости ограничивать поездки из-за случившегося.
"Хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). <...> Риск для населения в целом остается низким", — написал он.
Одним словом, хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров предположил, что заразиться вирусом пассажиры могли еще до начала круиза.
Может ли хантавирус прийти в Россию?
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что последний раз хантавирусы появлялись в России в 2009 году. Тогда случаи заражения были выявлены в Краснодарском крае.
"Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12 процентов", — добавил Онищенко.
Специалист также предупредил россиян о местах, где можно заразиться хантавирусом.
"Особенно легко это делается в теплые времена года, когда есть пыль, особенно в закрытых и долго не использованных помещениях. В основном это вдыхание пыли, в которой этот вирус содержится. Вода, естественно, еда", — рассказал академик.
В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова назвала профессии и категории граждан, которые относятся к группе риска.
"Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе", — сказала она.
Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков отметил, что вирус не передается от человека к человеку.
Какие симптомы и как не заразиться
Главные симптомы заболевания — высокая температура, головная боль, отдышка, озноб и тошнота.
"В случае с легочной формой появляется мучительный кашель и нарастает одышка, развивается дыхательная недостаточность. Почечная форма грозит отказом выделительной системы. Без своевременной интенсивной терапии в условиях реанимации исход может быть летальным", — предупредил Андрей Поздняков.
Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала, как обезопасить себя от заражения хантавирусом. Особенно эти советы будут полезны дачникам.
"В дачном домике нужно проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих моющих средств. <…> Нельзя есть продукты, подпорченные мышами. Воду только кипятить или пить привезенную с собой в бутилированном виде. Если устраивается пикник в лесу, то на траву и на пеньки нельзя класть еду просто так, без клеенки, без контейнера", — советует специалист.