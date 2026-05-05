Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, а также любители походов и отдыха на природе относятся к группе риска по хантавирусу, рассказала РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова.

"К группе риска по ГЛПС (геморрагической лихорадке с почечным синдромом. — Прим. ред.) относятся люди, которые могут взаимодействовать с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе", — сказала Зыкова.