Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, а также любители походов и отдыха на природе относятся к группе риска по хантавирусу, рассказала РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова.
Ранее агентство Франс Пресс передало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщения о ситуации на контроле.
"К группе риска по ГЛПС (геморрагической лихорадке с почечным синдромом. — Прим. ред.) относятся люди, которые могут взаимодействовать с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе", — сказала Зыкова.
Хантавирус — это группа вирусов из семейства Hantaviridae, которые могут вызывать у человека потенциально опасные для жизни заболевания: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный (кардиопульмональный) синдром (в России не встречается, регистрируется в Северной и Южной Америке).