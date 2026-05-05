Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом
11:07 05.05.2026 (обновлено: 18:11 05.05.2026)
Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом

Зыкова: к группе риска по хантавирусу относятся работники сельского хозяйства

Хантавирус. Архивное фото
  • Хантавирус может вызывать у человека потенциально опасные для жизни заболевания: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный (кардиопульмональный) синдром.
  • К группе риска по ГЛПС относятся работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, а также любители походов и отдыха на природе относятся к группе риска по хантавирусу, рассказала РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова.
Ранее агентство Франс Пресс передало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщения о ситуации на контроле.
"К группе риска по ГЛПС (геморрагической лихорадке с почечным синдромом. — Прим. ред.) относятся люди, которые могут взаимодействовать с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе", — сказала Зыкова.
Хантавирус — это группа вирусов из семейства Hantaviridae, которые могут вызывать у человека потенциально опасные для жизни заболевания: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный (кардиопульмональный) синдром (в России не встречается, регистрируется в Северной и Южной Америке).
