Казахстан в 2027 году может перестать закупать электроэнергию у России

АСТАНА, 5 мая - РИА Новости. Казахстан в 2027 году может перестать покупать электроэнергию у России для покрытия ее дефицита после введения в строй новых генерирующих объектов, следует из слов заместителя министра энергетики республики Сунгата Есимханова.
Есимханов напомнил, что в 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 млрд кВт-ч, а в 2025 году - примерно 1,5 млрд кВт-ч. "Эта цифра уменьшается", - указал замминистра.
При этом он напомнил, что Казахстан, покупая электроэнергию у России, экспортирует ее часть в Киргизию, чтобы обеспечить свои южные регионы водой.
Суть обмена между республиками заключается в том, что Киргизия летом сбрасывает дополнительные объемы воды из Токтогульского водохранилища для полива сельхозугодий на юге Казахстана. Казахстанская сторона, в свою очередь, поставляет электроэнергию, чтобы Киргизия могла снизить выработку электричества на своих ГЭС зимой и накапливать воду в водохранилище.
В октябре прошлого года глава казахстанского минэнерго Ерлан Аккенженов говорил, что до 2029 года планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,6 гигаватта мощностей, что обеспечит профицит в энергосистеме республики.