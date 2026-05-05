Казахстан в 2027 году может перестать закупать электроэнергию у России - РИА Новости, 05.05.2026
14:27 05.05.2026 (обновлено: 23:32 05.05.2026)
Казахстан в 2027 году может перестать закупать электроэнергию у России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстан в 2027 году может перестать закупать электроэнергию у России для покрытия дефицита.
  • Дефицит электроэнергии в Казахстане уменьшается: в 2024 году он составлял 2,1 млрд кВт-ч, а в 2025 году — примерно 1,5 млрд кВт-ч.
  • Казахстан, покупая электроэнергию у России, экспортирует ее часть в Киргизию для обеспечения своих южных регионов водой.
АСТАНА, 5 мая - РИА Новости. Казахстан в 2027 году может перестать покупать электроэнергию у России для покрытия ее дефицита после введения в строй новых генерирующих объектов, следует из слов заместителя министра энергетики республики Сунгата Есимханова.
"Мы если в конце этого года - начале следующего года все наши плановые объекты введем ..., то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем", - заявил Есимханов в ходе брифинга в правительстве, отвечая на вопрос, на какую сумму Казахстан закупит электроэнергию у РФ для покрытия ее дефицита.
Есимханов напомнил, что в 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 млрд кВт-ч, а в 2025 году - примерно 1,5 млрд кВт-ч. "Эта цифра уменьшается", - указал замминистра.
При этом он напомнил, что Казахстан, покупая электроэнергию у России, экспортирует ее часть в Киргизию, чтобы обеспечить свои южные регионы водой.
Суть обмена между республиками заключается в том, что Киргизия летом сбрасывает дополнительные объемы воды из Токтогульского водохранилища для полива сельхозугодий на юге Казахстана. Казахстанская сторона, в свою очередь, поставляет электроэнергию, чтобы Киргизия могла снизить выработку электричества на своих ГЭС зимой и накапливать воду в водохранилище.
В октябре прошлого года глава казахстанского минэнерго Ерлан Аккенженов говорил, что до 2029 года планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,6 гигаватта мощностей, что обеспечит профицит в энергосистеме республики.
