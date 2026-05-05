Казахстан в 2027 году может перестать закупать электроэнергию у России

Казахстан в 2027 году может перестать закупать электроэнергию у России для покрытия дефицита.

АСТАНА, 5 мая - РИА Новости. Казахстан в 2027 году может перестать покупать электроэнергию у России для покрытия ее дефицита после введения в строй новых генерирующих объектов, следует из слов заместителя министра энергетики республики Сунгата Есимханова.

"Мы если в конце этого года - начале следующего года все наши плановые объекты введем ..., то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем", - заявил Есимханов в ходе брифинга в правительстве, отвечая на вопрос, на какую сумму Казахстан закупит электроэнергию у РФ для покрытия ее дефицита.

Есимханов напомнил, что в 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 млрд кВт-ч, а в 2025 году - примерно 1,5 млрд кВт-ч. "Эта цифра уменьшается", - указал замминистра.

При этом он напомнил, что Казахстан, покупая электроэнергию у России, экспортирует ее часть в Киргизию , чтобы обеспечить свои южные регионы водой.

Суть обмена между республиками заключается в том, что Киргизия летом сбрасывает дополнительные объемы воды из Токтогульского водохранилища для полива сельхозугодий на юге Казахстана. Казахстанская сторона, в свою очередь, поставляет электроэнергию, чтобы Киргизия могла снизить выработку электричества на своих ГЭС зимой и накапливать воду в водохранилище.