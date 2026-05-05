Дело о поставках "Калашникову" некачественных деталей поступило в суд
08:46 05.05.2026 (обновлено: 08:58 05.05.2026)
Дело о поставках "Калашникову" некачественных деталей поступило в суд

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
  • Уголовное дело о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей поступило в Октябрьский районный суд Иваново.
  • Фигурантам дела вменяется мошенничество, контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, одним из пяти фигурантов которого является директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев, поступило в Октябрьский районный суд Иваново, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Регистрация поступившего в суд дела - 4 мая 2026 года. Рассматривается единолично судьей", - говорится в материалах.
Уточняется, что дело передано судье, но заседание по нему еще не назначено. Леденеву, руководителю ООО "Ивановские ковши" и учредителю ООО "Интертехника" Алексею Морохову, экс-директору "Интертехники" Юрию Чернышеву, а также еще двум фигурантам Алексею Рубцову и Ольге Фирсовой в зависимости от степени и роли участия вменяется мошенничество (статья 159 УК РФ), контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей (статья 226.1 УК РФ ). Кроме того, Морохову вменяется полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев (статья 145.1 УК РФ).
Санкции этих статей предусматриваются максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ущерб концерну составил 37,8 миллиона рублей, а имущественный вред Морохову по эпизоду невыплаты зарплаты - около 1 миллиона рублей.
Морохов обвиняется в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, сообщали в пресс-службе судов Ивановской области. По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Обвиняемый Чернышев также является потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, Морохов - под стражей, а Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.
