11:06 05.05.2026
В "Яндексе" рассказали, как заказать такси в условиях ограничения интернета

Автомобиль такси. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заказать такси в условиях ограничения интернета можно по номеру телефона, который предложит "Яндекс Go", либо через мобильное приложение, подключившись к Wi-Fi, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
В понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
Эксперт рассказал, как подготовиться к проблемам с мобильным интернетом
Вчера, 06:17
"Если нет интернета, "Яндекс Go" может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси как обычно", - сообщили в компании.
Там подчеркнули, что в таких ситуациях пассажиру желательно созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. В компании добавили, что при заказе такси по телефону поездку нужно будет оплатить наличными, а при заказе с помощью Wi-Fi после восстановления соединения следует проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно.
"Если из-за нестабильного интернета не получается начать аренду машины в каршеринге, нужно дождаться восстановления сети", - рекомендовали в "Яндексе" желающим арендовать автомобиль.
Там напомнили, что если соединение было потеряно после начала поездки, то завершить ее можно при помощи функции Bluetooth-дверей, воспользоваться которыми можно, включив на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем переведя автомобиль в режим ожидания через приложение.
"Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно обратиться в службу поддержки после восстановления сети", - отметили в пресс-службе.
В Сбербанке рассказали о работе во время ограничений интернета
