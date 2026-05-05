В "Яндексе" рассказали, как заказать такси в условиях ограничения интернета

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заказать такси в условиях ограничения интернета можно по номеру телефона, который предложит "Яндекс Go", либо через мобильное приложение, подключившись к Wi-Fi, рассказали РИА Новости в "Яндексе".

В понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.

"Если нет интернета, "Яндекс Go" может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси как обычно", - сообщили в компании.

Там подчеркнули, что в таких ситуациях пассажиру желательно созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. В компании добавили, что при заказе такси по телефону поездку нужно будет оплатить наличными, а при заказе с помощью Wi-Fi после восстановления соединения следует проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно.

« "Если из-за нестабильного интернета не получается начать аренду машины в каршеринге, нужно дождаться восстановления сети", - рекомендовали в "Яндексе" желающим арендовать автомобиль.

Там напомнили, что если соединение было потеряно после начала поездки, то завершить ее можно при помощи функции Bluetooth-дверей, воспользоваться которыми можно, включив на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем переведя автомобиль в режим ожидания через приложение.