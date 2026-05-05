Глава МИД Италии осудил новые нападки Трампа на папу Римского

РИМ, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемыми и бесполезными для мира и диалога очередные нападки лидера США Дональда Трампа на папу Римского.

Во вторник Трамп заявил в интервью Salem News , что папа Лев XIV "ставит под угрозу многих католиков и людей".

"Нападки на Святого Отца, главу и духовного наставника Католической Церкви, являются неприемлемыми и бесполезными для дела мира", - написал Таяни в соцсети Х во вторник.

Он выразил поддержку "каждому действию и слову" папы Римского, отметив, что они свидетельствуют о поддержке им диалога, ценности человеческой жизни и свободы.

"Это видение разделяет и наше правительство, стремящееся посредством дипломатии обеспечить стабильность и мир во всех зонах конфликта", - подчеркнул министр.