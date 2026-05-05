Глава МИД Италии осудил новые нападки Трампа на папу Римского - РИА Новости, 05.05.2026
21:23 05.05.2026
Глава МИД Италии осудил новые нападки Трампа на папу Римского

Таяни: нападки Трампа на папу Римского являются неприемлемыми

© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Италии Антонио Таяни осудил нападки Дональда Трампа на папу Римского.
  • Таяни назвал такие нападки неприемлемыми и бесполезными для мира и диалога.
  • Министр подчеркнул, что правительство Италии разделяет видение папы Римского и стремится обеспечить стабильность и мир во всех зонах конфликта.
РИМ, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемыми и бесполезными для мира и диалога очередные нападки лидера США Дональда Трампа на папу Римского.
Во вторник Трамп заявил в интервью Salem News, что папа Лев XIV "ставит под угрозу многих католиков и людей".
"Нападки на Святого Отца, главу и духовного наставника Католической Церкви, являются неприемлемыми и бесполезными для дела мира", - написал Таяни в соцсети Х во вторник.
Он выразил поддержку "каждому действию и слову" папы Римского, отметив, что они свидетельствуют о поддержке им диалога, ценности человеческой жизни и свободы.
"Это видение разделяет и наше правительство, стремящееся посредством дипломатии обеспечить стабильность и мир во всех зонах конфликта", - подчеркнул министр.
Ранее президент США из-за позиции папы Римского относительно американской атаки на Иран уже критиковал религиозного лидера, утверждая, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.
