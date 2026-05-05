МИД Испании предупредил о росте цен из-за кризиса вокруг Ормузского пролива

МАДРИД, 5 мая - РИА Новости. Кризис вокруг Ормузского пролива может привести к росту цен на энергоносители, удобрения и продукты питания в Испании, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Очевидно, с одной стороны, (Испанию может затронуть - ред.) рост цен на энергоносители, с другой - рост цен на удобрения, что скажется на ценах на продукты питания", - сказал он в понедельник в интервью телекомпании TVE.
По словам Альбареса, если кризис затянется или насилие возобновится, в среднесрочной перспективе это может привести и к росту миграционного давления на Европу. Министр подчеркнул, что последствия блокировки Ормузского пролива выходят далеко за пределы Ближнего Востока и затрагивают как Испанию, так и Европу в целом.
Глава испанского МИД отметил, что Ормузский пролив не может долго оставаться заблокированным: напряженность вокруг него слишком высока, а экономические и политические последствия кризиса уже приобретают международный масштаб.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
