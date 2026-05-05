МИД Испании предупредил о росте цен из-за кризиса вокруг Ормузского пролива

МАДРИД, 5 мая - РИА Новости. Кризис вокруг Ормузского пролива может привести к росту цен на энергоносители, удобрения и продукты питания в Испании, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Глава испанского МИД отметил, что Ормузский пролив не может долго оставаться заблокированным: напряженность вокруг него слишком высока, а экономические и политические последствия кризиса уже приобретают международный масштаб.