Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные уничтожили украинский ЗРК IRIS-T производства Германии.
- ЗРК был обнаружен в тыловом районе противника и уничтожен с помощью высокоточного оружия .
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожили ЗРК IRIS-T немецкого производства, который применяли ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Немецкий зенитный ракетный комплекс ВСУ средней дальности IRIS-T был обнаружен в тыловом районе противника в ходе разведки.
"Ударными расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" с применением высокоточного оружия большой дальности беспилотных систем (ВТО БД БпС) ЗРК противника был уничтожен: на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, было зафиксировано интенсивное горение цели", - говорится в сообщении.
Также ведомство опубликовало видео с кадрами поражения комплекса. Видно, как машина горит после попадания в нее российского оружия.
