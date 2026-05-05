Противоречий между президентом Ирана и КСИР нет, заявили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Противоречий между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нет, заявил руководитель офиса президента Ирана Мохсен Хаджи-Мирзаи.
"Никаких противоречий между президентом и командирами КСИР нет, все решения принимаются единогласно", - приводит его слова пресс-служба иранского президента.
Ранее агентство Рейтер утверждало, что власть в Иране во время конфликта с США и Израилем сосредоточилась в более узком, придерживающемся жесткой линии внутреннем круге, который основывается на Высшем совете национальной безопасности, офисе верховного лидера Моджтабы Хаменеи и Корпусе стражей исламской революции Ирана, который теперь доминирует в сферах военной стратегии и ключевых политических решений. При этом отмечалось, что Иран за время войны пока не демонстрировал никаких признаков раскола.