Иран не запускал беспилотники в сторону ОАЭ в последние дни

ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран не проводил против ОАЭ операций с применением ракет и беспилотников, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"ВС Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников, если бы это произошло, мы четко сказали об этом", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, единственного в ОАЭ, который выходит на Оманский залив.