Рейтинг@Mail.ru
Иран не запускал беспилотники в сторону ОАЭ в последние дни - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 05.05.2026 (обновлено: 21:19 05.05.2026)
Иран не запускал беспилотники в сторону ОАЭ в последние дни

Командование: Иран не запускал беспилотники в сторону ОАЭ в последние дни

© REUTERS / Majid AsgaripourРакеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не запускал беспилотники и не проводил операций с применением ракет в сторону ОАЭ в последние дни, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
  • Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что Тегеран опровергает данные минобороны ОАЭ об иранских атаках.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран не проводил против ОАЭ операций с применением ракет и беспилотников, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"ВС Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников, если бы это произошло, мы четко сказали об этом", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
Зольфагари также подчеркнул, что Тегеран опровергает данные минобороны ОАЭ об иранских атаках.
В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, единственного в ОАЭ, который выходит на Оманский залив.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Иран пригрозил сокрушительным ответом в случае провокаций с территории ОАЭ
Вчера, 21:17
 
ИранОАЭВ миреТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала