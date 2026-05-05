20:44 05.05.2026 (обновлено: 21:22 05.05.2026)
Иран не намерен капитулировать перед США, заявил президент

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не намерен капитулировать перед США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
  • Президент Ирана подчеркнул, что политика максимального давления со стороны США и ожидания капитуляции Ирана нереалистична.
  • Заявление было сделано в ходе телефонного разговора с кандидатом на пост премьер-министра Ирака Мухаммедом Али аз-Зейди.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран не намерен капитулировать перед США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал Иран капитулировать.
"Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой - ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями, однако такое уравнение невозможно и нереально", - говорится в сообщении.
Иранский президент заявил об этом в ходе телефонного разговора с кандидатом на пост премьер-министра Ирака Мухаммедом Али аз-Зейди.
Пезешкиан также попросил иракского политика в случае контактов с представителями США передать им необходимость прекращения угроз.
"Иран дважды во время переговоров подвергался атаке, сейчас же так же во время переговорного трека мы вновь видим военные приготовления и угрозы", - отметил президент Ирана.
Он также коснулся отношений с соседними странами, вновь заявив о готовности Ирана устранить противоречия с ними, в том числе в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
