ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Власти Ирана задержали пять судов с контрабандным топливом, часть партий предназначалась для стран Персидского залива, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пограничников.
"Задержав четыре судна, сотрудники в ходе проверки обнаружили 130 тысяч литров контрабандного дизельного топлива. В ходе отдельной операции... было также задержано торговое судно, где обнаружено 68 тысяч литров топлива", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что две партии топлива должны были пойти на продажу спекулянтам в странах Персидского залива, всего задержаны восемь человек.
