Власти Ирана задержали пять судов с контрабандным топливом
13:06 05.05.2026
Власти Ирана задержали пять судов с контрабандным топливом

В Иране задержали 5 судов с контрабандным топливом для стран Персидского залива

Иранский военный катер в Персидском заливе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирана задержали 5 судов с почти 200 тысячами литров контрабандного топлива.
  • Часть топлива предназначалась для продажи спекулянтам в странах Персидского залива.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Власти Ирана задержали пять судов с контрабандным топливом, часть партий предназначалась для стран Персидского залива, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пограничников.
"Задержав четыре судна, сотрудники в ходе проверки обнаружили 130 тысяч литров контрабандного дизельного топлива. В ходе отдельной операции... было также задержано торговое судно, где обнаружено 68 тысяч литров топлива", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что две партии топлива должны были пойти на продажу спекулянтам в странах Персидского залива, всего задержаны восемь человек.
