Рейтинг@Mail.ru
Ирак предложил Ирану посредничество в переговорах с США - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 05.05.2026
Ирак предложил Ирану посредничество в переговорах с США

Премьер-министр Ирака предложил посредничество Багдада в переговорах США и Ирана

© AP Photo / Khalid MohammedФлаг Ирака
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Khalid Mohammed
Флаг Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил президенту Ирана Масуду Пезешкиану посредничество Багдада в переговорах Тегерана с Вашингтоном.
ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил, что предложил президенту Ирана Масуду Пезешкиану посредничество Багдада в переговорах Тегерана с Вашингтоном.
"Во время телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который поздравил с официальным назначением на должность главы нового правительства Ирака, мы подтвердили поддержку Ираком дипломатического процесса и диалога для сдерживания кризисов", - сообщил аз-Зейди в социальной сети Х.
Он заявил, что проинформировал Пезешкиана о готовности Ирака "выступить в качестве посредника между Исламской Республикой Иран и США".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе
Вчера, 19:56
 
В миреИранИракМасуд ПезешкианТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала