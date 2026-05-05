Ирак предложил Ирану посредничество в переговорах с США

ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил, что предложил президенту Ирана Масуду Пезешкиану посредничество Багдада в переговорах Тегерана с Вашингтоном.

Он заявил, что проинформировал Пезешкиана о готовности Ирака "выступить в качестве посредника между Исламской Республикой Иран и США".