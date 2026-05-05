Ирак предложил Ирану посредничество в переговорах с США

ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил, что предложил президенту Ирана Масуду Пезешкиану посредничество Багдада в переговорах Тегерана с Вашингтоном.
"Во время телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который поздравил с официальным назначением на должность главы нового правительства Ирака, мы подтвердили поддержку Ираком дипломатического процесса и диалога для сдерживания кризисов", - сообщил аз-Зейди в социальной сети Х.
Он заявил, что проинформировал Пезешкиана о готовности Ирака "выступить в качестве посредника между Исламской Республикой Иран и США".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.