01:26 05.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали эффективный способ защиты от инфекций

РИА Новости: соблюдение правил гигиены рук защитит от инфекций

Человек моет руки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соблюдение правил гигиены рук помогает предотвратить заражение многими инфекциями.
  • Руки являются одним из основных путей передачи инфекций.
  • Рекомендуется мыть руки в различных ситуациях, например, перед приемом пищи, после посещения туалета, возвращения с улицы и контакта с животными.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Соблюдение правил гигиены рук позволяет предотвратить заражение многими инфекциями, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Всемирный день гигиены рук отмечается 5 мая.
"Роспотребнадзор информирует, что элементарное соблюдение правил гигиены рук помогает предотвратить значительную часть инфекций. Берегите свое здоровье: всегда мойте руки с мылом! Если доступа к воде нет, можно использовать антисептик", - говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре пояснили, что руки являются одним из основных путей передачи инфекций. Без должной гигиены различные болезнетворные микроорганизмы могут попасть в организм через рот, глаза и нос.
Так, рекомендуется мыть руки перед приемом пищи и приготовлением еды, после посещения туалета, возвращения с улицы, поездки в транспорте, контакта с животными, ухода за больным, а также кашля, чихания и вытирания носа.​
