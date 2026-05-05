Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров через ее воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через ее территориальные воды, заявила представитель МИД Ивонн Мевенканг.
- Власти Индонезии считают, что суда осуществляют проход в соответствии с международным морским правом.
ДЖАКАРТА, 5 мая — РИА Новости. Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через ее территориальные воды на фоне морской блокады США, заявила официальный представитель МИД республики Ивонн Мевенканг.
"Правила навигации во всех водах, включая индонезийские, регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), которая уважает все формы прохода в каждой морской зоне", — сказала она журналистам.
По данным сервисов отслеживания судов, иранский супертанкер с нефтью на 220 миллионов долларов вошел в Ломбокский пролив, а еще один танкер DERYA направился к архипелагу Риау.
"Мы считаем, что эти суда реализуют свое право прохода в соответствии с международным правом", — подчеркнула Мевенканг, добавив, что власти Индонезии проводят проверку на местах и внутреннюю координацию.
Джакарта продолжит следить за ситуацией и поддерживать дипломатические контакты по соответствующим каналам, заключила представитель МИД.
ВМС 13 апреля начали блокаду всего морского трафика из иранских портов в Ормузском проливе. По данным СМИ, американские военные задержали по меньшей мере три танкера у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки. По словам президента Дональда Трампа, блокада будет продолжаться, пока Тегеран не откажется от ядерной программы. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи в ответ пригрозил уничтожать американские корабли.