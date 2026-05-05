Рейтинг@Mail.ru
Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров через ее воды - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 05.05.2026 (обновлено: 15:28 05.05.2026)
Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров через ее воды

МИД Индонезии не возражает против прохода иранских танкеров через их воды

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через ее территориальные воды, заявила представитель МИД Ивонн Мевенканг.
  • Власти Индонезии считают, что суда осуществляют проход в соответствии с международным морским правом.
ДЖАКАРТА, 5 мая — РИА Новости. Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через ее территориальные воды на фоне морской блокады США, заявила официальный представитель МИД республики Ивонн Мевенканг.
"Правила навигации во всех водах, включая индонезийские, регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), которая уважает все формы прохода в каждой морской зоне", — сказала она журналистам.
Танкер в порту Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
UKMTO заявило об инциденте с танкером к северу от Фуджейры в ОАЭ
4 мая, 03:21
По данным сервисов отслеживания судов, иранский супертанкер с нефтью на 220 миллионов долларов вошел в Ломбокский пролив, а еще один танкер DERYA направился к архипелагу Риау.
"Мы считаем, что эти суда реализуют свое право прохода в соответствии с международным правом", — подчеркнула Мевенканг, добавив, что власти Индонезии проводят проверку на местах и внутреннюю координацию.
Джакарта продолжит следить за ситуацией и поддерживать дипломатические контакты по соответствующим каналам, заключила представитель МИД.
ВМС 13 апреля начали блокаду всего морского трафика из иранских портов в Ормузском проливе. По данным СМИ, американские военные задержали по меньшей мере три танкера у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки. По словам президента Дональда Трампа, блокада будет продолжаться, пока Тегеран не откажется от ядерной программы. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи в ответ пригрозил уничтожать американские корабли.
Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Иран пропустил японский танкер из благодарности за события 1953 года
29 апреля, 05:53
 
В миреИндонезияСШАРиауООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала