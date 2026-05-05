Опрос показал, сколько россиян обращались к ИИ за личным советом

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти половина россиян (48%) хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советом по личным вопросам, таким как взаимоотношения, здоровье, карьера или психология.

Среди обратившихся к ИИ за советом 16% пожалели, что последовали его рекомендациям.

Чаще всего россияне обращаются к ИИ по вопросам здоровья, но спектр запросов очень широк — от советов по выбору стрижки до рекомендаций по профессиональному развитию.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) по личным вопросам, при этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь россиян: 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии", - выяснили аналитики, проведя исследование среди 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны. Еще 47% респондентов не обращались к ИИ за личным советом, а 5% затруднились ответить.

Среди женщин оказалось немного больше тех, кто просил совета у нейросети, чем среди мужчин - 51% против 46%. Самыми ИИ-коммуникабельными оказались россияне моложе 35 лет: среди них доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам достигает 62%, тогда как среди 35-45-летних - 37%, а среди респондентов старше 45 лет - 31%. Чаще всего за личными рекомендациями к нейросетям приходят россияне с доходом до 100 тысяч рублей в месяц - 57% против 42% с зарплатой от 150 тысяч и 45% с зарплатой в 100-150 тысяч рублей.

Авторы исследования также выяснили, что советам искусственного интеллекта следуют 6 из 10 респондентов. Так, среди всех, кто когда либо обращался к ИИ за личной рекомендацией, 43% воспользовались советом и не пожалели об этом, 16% - последовали совету и пожалели, а 26% не стали делать так, как рекомендует нейросеть. Остальные 15% затруднились с ответом.

Отмечается, что среди женщин 18% пожалели, что последовали совету ИИ, против 14% у мужчин. Также женщины оказались скептичнее: среди них почти треть не стали делать так, как советует машина, а вот среди мужчин таких 23%.